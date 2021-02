Medicina: intervento congiunto Meyer-Careggi, salvato il rene di una bambina di un anno (2)

03 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Impossibile procedere per via endoscopica, l'opzione meno invasiva. Di qui la decisione di sottoporre la piccola a un intervento di litotrissia percutanea, un trattamento chirurgico che consente di accedere alla cavità renale passando dal fianco: con gli appositi strumenti, è poi possibile frantumare e asportare il calcolo.

"Si tratta di un trattamento di solito riservato agli adulti e ai bambini più grandi – commenta il docente –, ma era l'unica strada in grado di risolvere il quadro senza provocare ulteriori danni".

A far parte dell'equipe chirurgica è stato chiamato Alfonso Crisci, un'eccellenza per quanto riguarda la calcolosi, ricercatore di Urologia dell'Ateneo fiorentino e membro dell'Unità di Urologia di Careggi. L'intervento è stato un successo: la piccola ora è tornata a casa e sta bene. Grazie al Centro interaziendale, e alla messa in rete di strumenti e competenze, nel prossimo futuro sarà possibile eseguire questo tipo di interventi con sempre maggiore frequenza.