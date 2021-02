Governo: tutto tecnico o modello Ciampi, rebus su squadra Draghi (2)

03 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - All'Interno potrebbe esserci la conferma di Luciana Lamorgese, mentre gli occhi sono puntati anche sul ministero della Salute: importante capire chi sarà chiamato a gestire l'emergenza Covid. Su questa pedina, circola il nome di Antonella Polimeli, ex preside della facoltà di Medicina dell'Università Sapienza e attuale rettrice dell'ateneo capitolino. Ammesso che l'attuale ministro, Roberto Speranza, non resti al suo posto.

Se infatti il governo dovesse tingersi di politica, si cercherà di coinvolgere i big dei partiti coinvolti. Con l'eventuale sì del M5S, un posto nell'esecutivo sarebbe sicuramente destinato a Luigi Di Maio, ma anche il premier Giuseppe Conte -benché oggi prima di incontrare Draghi abbia detto ad alcuni ministri uscenti a lui vicino che avrebbe declinato qualsiasi offerta- potrebbe andare ad occuparne una casella. Così come il viceministro uscente Stefano Buffagni, nome noto negli ambienti milanesi.

Per i dem, spazio a Dario Franceschini, Graziano Delrio, Francesco Boccia, mentre per Iv, i nomi potrebbero essere quelli di Ettore Rosato, Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova, ammesso che Matteo Renzi non decida di entrare in prima persona a far parte della squadra. Fi dovrebbe sciogliere la riserva evitando di spaccare la coalizione di centrodestra prima di decidere chi eventualmente, tra gli azzurri, far entrare in partita come ministro d'area.