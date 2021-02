Governo: Rossomando, 'ragioni alleanza con M5s e Leu non sono venute meno'

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Si è chiusa, per responsabilità ben chiare di Renzi e Italia Viva, una fase di governo che ha visto protagonisti Pd, M5s e Leu. Forze che hanno provato a rilanciare l'azione del governo Conte, a cui va un ringraziamento sincero, fino all'ultimo momento". Lo scrive Anna Rossomando sulla sua pagina Facebook.

"Bene ha fatto il segretario Zingaretti a ribadire che le ragioni del lavoro programmatico condiviso e dell'alleanza con M5s e Leu non sono venute meno, a partire dalla protezione delle fasce più deboli, dal rilancio economico e dall'investimento nella sanità pubblica -aggiunge la vice presidente del Senato, del Pd-. Ora il Presidente della Repubblica ha conferito l'incarico a una personalità di livello internazionale come Mario Draghi. Il lavoro per il bene comune del Paese ha bisogno di una forte maggioranza politica ed europeista".