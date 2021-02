Governo: Orfini, 'sì a Draghi, ma più che una alleanza serve il Pd protagonista' (2)

03 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Serve tornare ad essere riconoscibili e riconosciuti per ciò che pensiamo e proponiamo e non solo per il ruolo di equilibrio tra le diverse spinte. Serve ogni tanto anche osare. È ovvio che in una coalizione il nostro punto di vista vivrà di continue mediazioni e che non tutto potrà essere ottenuto. Ma quello in cui crediamo deve essere chiaro e visibile, molto, ma molto di più di quanto è stato fin qui", sottolinea Orfini.

"Perché in politica c'è bisogno di realismo. Ma anche di potersi riconoscere in un progetto politico. E tantissime persone oggi non chiedono che questo. Ecco, oggi serve anche ripartire da qui, da noi. Dal Pd", conclude.