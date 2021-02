Governo: Moscovici, 'Draghi può essere l'uomo che serve per l'Italia nel 2021'

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Mario Draghi è una delle personalità le più straordinarie che ho potuto incontrate. Nel 2012 è stato l'uomo che serviva per l'euro, può essere l'uomo che serve per l'Italia nel 2021 se ottiene 'l'unità' che auspica. Buona fortuna e coraggio Mario". Ad affermarlo, in un tweet, è il presidente della Corte dei Conti francese ed ex Commissario Ue all'Economia, Pierre Moscovici dopo che Mario Draghi ha accettato l'incarico a presidente del Consiglio con riserva.