Governo: Maraio (Psi), 'pronti a dare una mano'

03 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Il professore Mario Draghi ha profilo di grande qualità, e' apprezzato in Europa e nel contesto internazionale. I socialisti lo ascolteranno, daranno utili contributi e saranno, come sempre, pronti a dare una mano a chi intende lavorare per il bene dell'Italia". È quanto ha scritto il segretario del Psi Enzo Maraio in un post su Facebook.

"Davanti a noi la gestione della emergenza pandemia e la necessità di dare segnali concreti a famiglie ed imprese in difficoltà. Su questi temi ci confronteremo non rinunciando mai al primato della politica”, aggiunge.