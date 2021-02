Governo, look istituzionale per Draghi

03 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Un po' emozionato, ma la voce decisa. Mario Draghi si presenta così davanti a stampa e tv nel Salone delle feste del Quirinale per annunciare di aver accettato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, l'incarico a formare un nuovo governo dopo il fallimento delle trattative per un Conte ter con dentro Italia Viva. Look rigorosamente istituzionale per l'ex presidente della Bce: completo scuro, blu notte, camicia bianca con collo alla francese e cravatta azzurra senza pochette nel taschino né pin sul bavero della giacca.

Mascherina Fp2 al viso per il Covid, Draghi la toglie solo per iniziare a parlare. Finito il breve speech, l'ex governatore di Bankitalia sta per andar via senza prendere il dispositivo di protezione: si ferma, raccoglie la mascherina dal leggio, si scusa per la dimenticanza (''prima me la rimetto...''), forse dovuta all'emozione del momento, la indossa e saluta tutti.