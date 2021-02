Governo: Draghi oltre un'ora da Mattarella, fiducia ma strada resta in salita/Adnkronos

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Un'ora e un quarto di colloquio, anche se hanno avuto bisogno solo di pochi minuti per trovarsi d'accordo sull'analisi del momento che attraversa l'Italia e sulla necessità di farvi fronte rapidamente, con quella richiesta di un governo "di alto profilo" formulata ieri sera dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e accompagnata da "un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento" perché gli conferiscano la fiducia.

Uscendo dall'incontro con il Capo dello Stato, Mario Draghi si è detto pronto a raccogliere la sfida e fiducioso sulle possibilità di vincerla, attraverso il "confronto con i partiti e i gruppi parlamentari" e il "dialogo con le forze sociali", auspicando che "emerga unità e, con essa, la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente della Repubblica".

Al più presto il premier incaricato si metterà quindi all'opera, rivolgendosi "innanzitutto al Parlamento, espressione della volontà popolare", per sbrogliare una matassa che resta assai ingarbugliata, pronto a sciogliere "la riserva al termine delle consultazioni". Mattarella non ha posto limiti temporali al tentativo di Draghi, anche perché entrambi hanno convenuto sulla complessità della situazione e sul fatto che la strada da percorrere al momento appare in salita.