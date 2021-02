Governo: Currò (M5S), 'no a ritorno vecchia politica' (2)

03 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "Troppo facile appoggiare governi tecnici -aggiunge Currò- per poi scaricarli quando hanno esaurito il loro mandato, come è troppo facile scaricare un uomo scomodo come Giuseppe Conte. Un premier di cui finalmente l'Italia poteva andare fiera anche in Europa, un'uomo che ha sovvertito le logiche europee ottenendo grandi risultati come il recovery fund. Da questa debolezza sono sicuro che la vecchia politica sarà ulteriormente ridimensionata, ma non posso nascondere comunque forte preoccupazione in tali comportamenti che possono solo allontanare i cittadini e alimentano sfiducia nelle istituzioni".