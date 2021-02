Depistaggio Borsellino: gip, 'anomalie in gestione Scarantino ma Pm senza colpe'/Adnkronos (3)

03 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Dal provvedimento si apprende anche che l'ex pentito Vincenzo Scarantino, "si sente ancora oggi minacciato". "Scarantino ha dichiarato - scrive il gip - di sentirsi ancora oggi minacciato pur non essendo in grado di fornire elementi a sostegno di tali suoi timori". Intanto riprende venerdì a Caltanissetta il processo sul depistaggio a carico di tre poliziotti, accusati di calunnia aggravata in concorso, proprio come i due magistrati Palma. Alla sbarra Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Dovrebbe essere sentito dal pm uno dei tre imputati, Fabrizio Mattei. (di Elvira Terranova)