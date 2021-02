Covid, accordo Gsk-CureVac per nuovi vaccini contro varianti

03 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La britannica GlaxoSmithKline e la tedesca CureVac al lavoro insieme per sviluppare vaccini mRna di prossima generazione contro Covid-19, con l'obiettivo di garantire protezione dalle nuove varianti del virus. Lo hanno annunciato le due aziende illustrando la nuova collaborazione da 150 milioni di euro. Gsk sosterrà anche la produzione fino a 100 milioni di dosi del candidato vaccino Covid-19 di prima generazione di CureVac CvnCov nel 2021.

Attraverso questo nuovo accordo di co-sviluppo esclusivo, le due aziende contribuiranno dunque alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di una serie di nuovi candidati per il vaccino basato sull'Rna messaggero, inclusi approcci multi-valenti e monovalenti. Il programma di sviluppo inizierà immediatamente, con l'obiettivo di introdurre il vaccino nel 2022, previa approvazione regolatoria.

La collaborazione si baserà sul candidato vaccino Covid-19 di prima generazione Cvncov di CureVac, attualmente in sperimentazione clinica di fase 2b/3 e sulla capacità di CureVac di ottimizzare l'mRna per una forte risposta immunitaria e per producibilità e stabilità a 2-8 °C, standard attuale per la catena di fornitura dei vaccini, evidenzia una nota.Questi vaccini Covid-19 di nuova generazione, spiegano Gsk e CureVac, possono essere utilizzati per proteggere le persone che non sono state vaccinate in precedenza o per fungere da stimolatori nel caso in cui l'immunità ottenuta da una vaccinazione iniziale si riduca nel tempo. Inoltre, la collaborazione valuterà lo sviluppo di nuovi vaccini a mRna per la protezione da più virus respiratori, incluso Sars-CoV-2.

"Crediamo che i vaccini di prossima generazione saranno cruciali nella lotta continua contro Covid-19 - afferma Emma Walmsley, amministratore delegato di Gsk - Questa nuova collaborazione si basa sulla nostra relazione esistente con CureVac e significa che insieme uniremo la nostra esperienza scientifica nello sviluppo di mRna e vaccini per far avanzare e accelerare lo sviluppo di nuovi candidati vaccini Covid-19. Allo stesso tempo, sosterremo anche la produzione dei vaccini di prima generazione di CureVac con la produzione di 100 milioni di dosi nel 2021". "Siamo molto lieti - commenta Franz-Werner Haas, amministratore delegato di CureVac - di far progredire la nostra relazione con Gsk attraverso un nuovo accordo. Con l'aiuto della comprovata esperienza di Gsk sui vaccini, ci stiamo attrezzando per affrontare le future sfide sanitarie con nuovi vaccini ".

In base ai termini del nuovo accordo, Gsk sarà titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino di nuova generazione, ad eccezione della Svizzera, e avrà i diritti esclusivi per sviluppare, produrre e commercializzare il vaccino di prossima generazione in tutti i Paesi con l'eccezione di Germania, Austria e Svizzera. Gsk effettuerà un pagamento anticipato di 75 milioni di euro e un ulteriore pagamento 'milestone' di 75 mln, subordinato al raggiungimento di specifici traguardi.