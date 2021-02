Banca Mediolanum, Fontana Rava: "Clienti vogliono disegnarsi modello banca preferito"

03 febbraio 2021 a

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - “Nel mercato dei servizi bancari on line il prezzo da solo non è più una voce importante, il best price deve andare insieme con le best practices, e questo sta accadendo in un mercato guidato sempre più dalla domanda”.

Così Edoardo Fontana Rava, direttore Sviluppo prodotti e modello business di Banca Mediolanum, è intervenuto durante un incontro on line per la presentazione di “Selfy”, la nuova offerta di conto corrente digitale di Banca Mediolanum.

“È sempre più evidente l'esigenza da parte dei clienti di disegnarsi il modello di banca che preferiscono, ed è quello che abbiamo voluto fare con “Selfy”: un conto digitale, completo, conveniente e che ci renda riconoscibile a un target di clientela che oggi ci guarda da lontano”.