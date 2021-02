Usa: Blinken, 'Start è solo inizio sforzi disarmo con Mosca, impegno anche con Cina'** (2)

03 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il rinnovo dello Start "è solo l'inizio dei nostri sforzi per affrontare le sfide alla sicurezza del ventunesimo secolo e useremo i cinque anni di tempo assicurati dall'estensione dello Start per perseguire insieme ai russi, in consultazione con il Congresso e gli alleati e i partner, negoziati per il controllo degli armamenti in cui si discuta di tutti gli armamenti nucleari".

Gli Usa intendono anche "perseguire negoziati per il controllo degli armamenti per ridurre i pericoli posti dall'arsenale moderno e in crescita della Cina".