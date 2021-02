Spazio: Asi, anche l'Italia mapperà acqua e ghiaccio su Marte** (2)

03 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - L'orbiter che trasporta il radar potrebbe aiutare ad identificare le proprietà delle polveri, del materiale roccioso sciolto - noto come regolite - e degli strati rocciosi che potrebbero influire sull'atter-raggio e sull'accesso al ghiaccio. Inoltre, i dati acquisiti da Mars Ice Mapper sarebbero messi a di-sposizione della comunità scientifica internazionale, sia per la scienza planetaria che per le future missioni umane su Marte.

"La firma dello Statement of Intent per la missione Mars Ice Mapper è il primo passo per l'avvio di una collaborazione innovativa: per la prima volta la realizzazione di una missione di questo genere si basa sull'iniziativa comune di quattro partner come Nasa, Csa, Jaxa e Asi" ha sottolineato Raffaele Mugnuolo, capo ufficio Missioni Robotiche di Esplorazione dell'Asi. "La partecipazione alla missione Mars Ice Mapper è un segnale di continuità importante per l'Italia ed è una opportunità unica -ha aggiunto Mugnuolo- per consolidare il nostro ruolo già acquisito in missioni di esplorazione di Marte come ExoMars e Mars Sample Return".