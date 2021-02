Russia: Berlino non esclude altre sanzioni, ma no a revisione Nordstream'**

03 febbraio 2021 a

Mosca, 3 feb. (Adnkronos/Dpa) - La Germania "non esclude altre sanzioni" contro la Russia per il caso di Aleksei Navalny ma "non cambia posizione" sul gasdotto Nordstream 2, ha spiegato il portavoce del governo, Steffen Seibert, riferendosi alle richieste, arrivate nei giorni scorsi anche dal governo francese, di introdurre misure restrittive contro il progetto, in via di conclsione, per una seconda tratta del gasdotto che porta in Europa il gas russo evitando il transito dall'Ucraina.

La sentenza con cui ieri il leader dell'opposizione a Vladimir Putin è stato condannato a trascorrere altro tempo in carcere "è ben lontana dai principi del rispetto della legge", ha aggiunto Seibert, ribadendo la richiesta per la scarcerazione immediata di Navalny.

Berlino condanna inoltre anche il ricorso "sistematico alla violenza" contro chi manifesta pacificamente e sottolinea gli "esempi oltraggiosi di brutalità della polizia" degli ultimi giorni.