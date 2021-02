03 febbraio 2021 a

Phnom Penh, 3 feb. (Adnkronos/Dpa) - Aung San Suu Kyi, arrestata nei giorni scorsi dopo il golpe in Myanmar, è accusata di aver violato una legge sull'import-export. Lo ha reso noto su Facebook un esponente della Lega nazionale per la democrazia. E, secondo quanto ha scritto Kyi Toe, il presidente Win Myint è accusato in relazione alla normativa sulla gestione delle calamità naturali. (segue)