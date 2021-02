Mafia: gip Messina, 'ex pentito Scarantino si sente ancora oggi minacciato**

03 febbraio 2021 a

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - L'ex pentito Vincenzo Scarantino, che accusò falsamente degli imputati di avere fatto parte della strage di via D'Amelio, "si sente ancora oggi minacciato". Lo scrive il gip del Tribunale di Messina Simona Finocchiaro nel provvedimento di archiviazione a carico dei magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia, accusati di calunnia in concorso per l'inchiesta sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta. "Scarantino ha dichiarato - scrive il gip - di sentirsi ancora oggi minacciato pur non essendo in grado di fornire elementi a sostegno di tali suoi timori".