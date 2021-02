Usa: manager impeachment, 'Trump ha usato folla come cannone contro Congresso' (2)

02 febbraio 2021 a

(Adnkronos/Washington Post) - I manager si rivolgono ai senatori, che saranno i giurati del processo, esortandoli a condannare Trump, impedendogli di potersi candidare in futuro a cariche pubbliche per difendere l'integrità futura delle elezioni americane. "Questo non è un caso in cui solo elezioni sono una sufficiente salvaguardia da futuri abusi - argomentano - è lo stesso processo elettorale che è stato attaccato dal presidente Trump e deve essere difeso da lui e da chiunque altro voglia copiare il suo comportamento".

"Inoltre, è difficile immaginare un caso in cui più chiaramente vengono alla luce le ragione per le quali i legislatori abbiano inserito l'interdizione alle cariche pubbliche nella Costituzione" concludono facendo riferimento al 14esimo emendamento, adottato dopo la Guerra Civile per impedire che partecipassero alla vita pubblica persone che avevano partecipato "all'insurrezione o alla ribellione" della Confederazione.