Una Garanzia per la Risonanza Magnetica unica al mondo: la massima sicurezza durante gli esami di risonanza magnetica con gli impianti uditivi MED-EL

D'ora in poi le persone con impianti cocleari, per l'orecchio medio e a conduzione ossea MED-EL avranno una Garanzia a vita per eseguire in totale sicurezza e senza preoccupazioni gli esami di risonanza magnetica, senza la necessità di ricorrere alla chirurgia, eliminando il disagio e riducendo i tempi di inattività uditiva.

INNSBRUCK, Austria, 2 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- MED-EL, leader mondiale nel campo delle soluzioni uditive, annuncia con orgoglio di essere il primo produttore di impianti cocleari ad offrire agli utenti una Garanzia RM (risonanza magnetica). L'innovativo design dei magneti degli impianti MED-EL garantisce completa sicurezza durante l'esame di risonanza magnetica. A partire da ora MED-EL riafferma questa sicurezza con una Garanzia RM senza precedenti.

MED-EL, quindi, si fa carico di tutti gli eventuali danni avvenuti durante un esame di RM per tutti gli impianti cocleari che sono stati prodotti dal 1994, tutti gli impianti a conduzione ossea e l'attuale generazione di impianti per l'orecchio medio. Gli utenti MED-EL possono quindi non solo sottoporsi a un esame di RM in qualsiasi momento senza la necessità di rimuovere chirurgicamente i magneti* e senza provare alcun dolore ma potranno anche farlo in modo sicuro e senza ulteriori preoccupazioni.

Secondo uno studio, tre persone su quattro avranno bisogno di una risonanza magnetica nei prossimi dieci anni** per routine o per necessità. Per le persone con gravi perdite uditive questo esame diagnostico può rappresentare un rischio per la sicurezza dei loro impianti uditivi. Pertanto è necessaria la rimozione chirurgica preventiva dei magneti posti all'interno degli impianti. Questo implica una perdita temporanea della capacità uditiva e la possibilità che si verifichino danni permanenti all'impianto. Se il paziente rifiutasse di sottoporsi all'intervento chirurgico di rimozione del magnete potrebbe accusare un forte dolore durante l'esame, oltre a rischiare una possibile dislocazione del magnete stesso.

La massima sicurezza durante la risonanza magnetica con MED-EL

Tuttavia, non tutti gli impianti comportano questo rischio. In qualità di produttore leader di soluzioni uditive impiantabili, MED-EL da più di vent'anni si impegna esclusivamente nella produzione di impianti che offrano la massima sicurezza durante gli esami di risonanza magnetica. Al fine di evidenziare questa importante caratteristica, MED-EL ha deciso di offrire l'esclusiva Garanzia Risonanza Magnetica per tutta la vita, che garantisce che il dispositivo non venga danneggiato durante un esame di risonanza magnetica. Si tratta di una garanzia unica, che solo MED-EL, tra i produttori di impianti cocleari, rilascia.

"La Garanzia RM assicura una maggiore sicurezza, comfort e tranquillità durante gli esami di risonanza magnetica", afferma Alexander Hofer, Corporate Director of Product Management di MED-EL. "Ci prendiamo cura dei nostri utenti per tutta la vita e vogliamo che abbiano la possibilità di beneficiare di tutto ciò che la medicina moderna ha da offrire. Questo aspetto è particolarmente importante quando si diagnosticano malattie gravi come il cancro, i tumori, la sclerosi multipla o il Parkinson".

Inoltre, potersi sottoporre immediatamente ad una risonanza magnetica può essere cruciale in situazioni di emergenza come, ad esempio, un incidente. Un ulteriore vantaggio si riscontra in relazione al periodo di inattività uditiva: le persone con gravi deficit uditivi rinunceranno alla loro capacità di sentire solo ed esclusivamente durante l'esame di risonanza magnetica.

Una tecnologia innovativa che elimina le complicazioni

La tecnologia sicura e affidabile di MED-EL garantisce che durante la risonanza magnetica i magneti impiantati non vengano danneggiati o si spostino, causando dolore. Per sottoporsi all'esame di risonanza magnetica gli utenti devono solo rimuovere i componenti esterni, come l'audio processore.

"MED-EL ha sviluppato e brevettato un proprio sistema di impianto cocleare altamente innovativo e con magneti all'avanguardia posti nell'impianto interno. Tale tecnologia esclude una possibile dislocazione del magnete durante un esame di risonanza magnetica, eventualità che può risultare anche molto dolorosa per il paziente", afferma Martin Zimmerling, Head of Implant Development di MED-EL. "Con gli impianti cocleari SYNCHRONY, il magnete può ruotare liberamente e allinearsi secondo il campo magnetico dell'esame RM. Grazie a questa specifico design dell'impianto, possibili forze generate durante la scansione RM e il conseguente dolore per il paziente non si verificano. Siamo orgogliosi del fatto che non solo l'ultima generazione dei nostri impianti cocleari sia compatibile con i macchinari di risonanza magnetica ma che lo siano anche tutti gli impianti cocleari prodotti dal 1994, così come tutti gli impianti a conduzione ossea e l'ultimo impianto per l'orecchio medio di MED-EL", conclude Zimmerling.

La crescente importanza della risonanza magnetica fa emergere quanto sia fondamentale agevolare le persone con gravi perdite uditive nell'accesso a questo delicato processo di diagnostica per immagini ad alta risoluzione. MED-EL si assume questa responsabilità con orgoglio, garantendo, con la Garanzia RM, una sicurezza ed un comfort extra per tutti gli utenti.

*Per evitare difficoltà di visualizzazione dell'esame RM nelle immediate vicinanze dell'impianto, può essere consigliabile rimuovere i magneti. **Fonte: OCSE. Esami di risonanza magnetica 2016-2019.

A proposito di MED-EL

MED-EL Medical Electronics, leader mondiale nelle soluzioni per l'udito, è guidata dalla missione di superare la perdita dell'udito come barriera alla comunicazione. L'azienda austriaca, di proprietà privata, è stata co-fondata dai pionieri del settore Ingeborg ed Erwin Hochmair, la cui ricerca rivoluzionaria ha portato allo sviluppo del primo impianto cocleare multicanale microelettronico (CI) al mondo, che è stato impiantato con successo nel 1977 e ha posto le basi per quello che oggi è conosciuto come il moderno IC. Ciò ha gettato le basi per la crescita di successo dell'azienda che, dopo l'assunzione dei primi dipendenti nel 1990, ad oggi conta oltre 2.200 dipendenti e 30 sedi in tutto il mondo.

MED-EL offre la più ampia gamma di prodotti per il trattamento di tutti i tipi di perdita dell'udito, consentendo a persone in 124 paesi di poter sentire e beneficiare del dono dell'udito, grazie all'aiuto di un dispositivo MED-EL. Le soluzioni uditive di MED-EL comprendono sistemi di impianti cocleari e per orecchio medio, un sistema uditivo impiantabile a stimolazione elettroacustica (EAS), un sistema combinato di impianti di stimolazione acustica, impianti uditivi del tronco encefalico cerebrale e dispositivi a conduzione ossea chirurgici e non chirurgici. www.medel.com

