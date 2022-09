Scuola: Salvatorelli (Vastarredo), 'banchi a rotelle non sono certificati'

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "I banchi a rotelle non sono certificati. Non hanno attestazione Uni, l'Ente nazionale italiano di unificazione (associazione che svolge attività di normazione tecnica - ndr)". A denunciarlo è Emidio Salvatorelli, presidente dell'azienda produttrice di arredi scolastici Vastarredo, che all'Adnkronos spiega: "Tutti i prodotti per essere a norma ed offrire garanzie devono avere questa certificazione. I banchi a rotelle che sono nelle scuole italiane non la hanno".

Dunque chi sarebbe il responsabile dei mal di schiena? "Il produttore, che però controbatterà di avere ricevuto l'ordine dal Commissario straordinario che nel bando faceva sì riferimento ad una norma Uni, ma che era stata ritirata, sostituita da un'altra riferita a prodotti destinati ad uso domestico. Dunque a sedie non pensate per uso pubblico. Bastava andare a verificare". "Arcuri - conclude l'imprenditore - ha dunque inserito nella gara una sedia senza norma di riferimento, stabilendo da regolamento che fosse il preside a dover poi siglare un documento".

Secondo quanto si legge su 'La tecnica della scuola', il commissario Arcuri avrebbe così risposto all'assessora all'Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, che ha ritirato i banchi a rotelle dalle scuole della Regione: "I banchi forniti sono ovviamente certificati e non viene mai chiesto ai dirigenti scolastici di certificare i banchi stessi, ma unicamente di siglare un documento di regolare ricezione della fornitura con il relativo verbale di collaudo. Ciò al fine di attestare che le forniture richieste siano state consegnate e siano conformi a quanto richiesto".

(di Roberta Lanzara)