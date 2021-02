Sci: Goggia dimessa da clinica, 'già concentrata su recupero'

02 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 2 feb. - (Adnkronos) - Sofia Goggia è stata dimessa dalla Clinica La Madonnina di Milano. La campionessa olimpica di discesa, a cui è stata diagonisticata dai dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri della Commissione Medica Fisi la frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro, è già rientrata nella sua casa di Bergamo e sin da domani comincerà la rieducazione in vista del pieno recupero fisico. "Provo un enorme dispiacere nel non correre i Mondiali e difendere i colori della mia nazione, però le cose stanno così e vanno accettate - ha dichiarato Sofia all'uscita dall'ospedale -. Lavorerò per tornare in pista nelle migliori condizioni, nei prossimi due mesi penserò esclusivamente al recupero, non mi spaventano i dolori fisici. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di affetto e ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto, non posso fisicamente rispondere a tutti ma sono nel mio cuore".