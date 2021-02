02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Sulla candidatura a sindaco di Roma "ne so quanto voi" e "ora siamo in Lombardia, ci stiamo occupando di una cosa molto più grave e difficile, siamo tutti focalizzati a sconfiggere il virus, altri argomenti non sono appropriati oggi". Lo ha detto Guido Bertolaso, oggi a Milano per annunciare il suo incarico come consulente per la campagna vaccinale della Regione.