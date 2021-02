Coronavirus: Fontana, 'deliberato Bertolaso consulente del presidente su vaccini'

02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Con delibera di giunta abbiamo conferito al dottor Bertolaso la qualità di consulente del presidente per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccinale anti-covid19 per la Regione Lombardia". Lo ha spiegato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa.

"Sono orgoglioso di dire che Bertolaso ha dato la sua disponibilità a collaborare di nuovo con la Regione in questo momento complicato", ha aggiunto.

Bertolaso "ci darà una mano in questo momento importante nella campagna vaccini, che giorno dopo giorno si evolve con notizie contraddittorie", aggiunge, riferendosi alle novità sul vaccino Aifa agli over 55. Bertolaso "ci dà sicurezza dell'ottimo risultato che otterremo".