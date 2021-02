Metalmeccanici: Federmeccanica-sindacati, al lavoro su salario, per ora distanze/Adnkronos (2)

02 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Emergono quindi, aggiunge senza entrare nel merito della proposta, "ancora distanze marcate da colmare”. Il confronto invece avrebbe fatto "passi avanti" su altri capitoli, dalla salute alla sicurezza, dalla formazione alla parità di genere. "Per ribaltare questo clima di paura e incertezza bisogna avere coraggio, abbiamo tutti la responsabilità di assicurare un contratto dignitoso a 1 milione e 400mila lavoratori metalmeccanici", conclude Palombella.

Nessun commento invece dai leader di Fim e Fiom anche se poco prima dell'inizio dell'avvio della 3 giorni di negoziato Francesca Re David aveva 'caricato' i suoi delegati: "Entriamo in una non stop per il contratto dei metalmeccanici da cui usciremo o con un accordo o con la necessita' di andarcelo a conquistare. Siamo pronti a discutere aspramente con Federmeccanica e in delegazione per cercare le soluzioni", aveva detto. Soluzioni che non prevedono, per la Fiom, nessun ok ad un contratto "che non superi le tre cifre sui minimi", come aveva ripetuto Re David ancora ieri. Domani il negoziato proseguirà: "vedremo come riprendere il confronto sul salario”, dice ancora Palombella. La previsione degli 'ottimisti' è che si possa chiudere giovedì.