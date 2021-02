Il marchio di cartucce per stampanti LEMERO annuncia Novak Djokovic come ambasciatore del brand

02 febbraio 2021 a

CHINO, Calif., 2 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Novak Djokovic, il tennista professionista maschio più quotato al mondo, è stato nominato ambasciatore del brand LEMERO, un marchio premium che fornisce cartucce di inchiostro e toner affidabili. Con LEMERO, gli utenti possono godere di prestazioni di stampa impeccabili e di un servizio post-vendita senza problemi. Tutte le cartucce LEMERO sono realizzate con materiali di alta qualità e prodotte presso un laboratorio avanzato di produzione automatizzata.

Sii il leader nel tuo campo, proprio come Novak Djokovic lo è nel suo. LEMERO, il marchio di cartucce premium che Novak approva, può aiutarti a lasciare il segno su documenti, brochure, poster, qualsiasi cosa venga stampata.

Le cartucce di inchiostro e i toner LEMERO sono progettati tenendo in considerazione i consumatori. Le cartucce sono facili da installare e perfettamente compatibili con le stampanti HP, Canon, Brother, EPSON, Samsung, Xerox e altre stampanti di marca.

LEMERO UTRUST, LEMERO UEXPECT e LEMERO SUPERX sono sotto-marchi di LEMERO.

"La qualità è importante per LEMERO", ha dichiarato Terry, Amministratore Delegato di LEMERO. "Le nostre cartucce stampano foto fedeli alla realtà e testi di facile lettura. Il nostro inchiostro resiste a scoloriture e sbavature. La polvere per toner utilizzata nella cartuccia LEMERO garantisce testi nitidi e chiari. I clienti otterranno prestazioni affidabili e immagini impressionanti su ogni stampa. Inoltre, con il nostro servizio post-vendita senza preoccupazioni, i clienti possono restituire liberamente gli articoli acquistati in qualsiasi momento in caso di problemi".

Anche la sostenibilità ambientale e la salute e la sicurezza sono fattori importanti per le cartucce di inchiostro e i toner LEMERO. "Ci assicuriamo che le nostre cartucce siano prodotte utilizzando materie prime di alta qualità ed eco-compatibili", ha sottolineato Terry.

"LEMERO è orgogliosa di collaborare con la Fondazione Novak Djokovic", ha aggiunto Terry. "10 centesimi dai proventi dell'acquisto di ogni set di cartucce andranno a sostegno della missione della fondazione per aiutare i bambini a ricevere un'istruzione pre-scolastica di qualità.

"Lascia il tuo segno proprio come fa Novak", ha dichiarato Terry. "Per garantire ai nostri clienti prestazioni di stampa impeccabili, i prodotti LEMERO sono tutti realizzati presso un laboratorio di produzione automatizzata all'avanguardia. Riteniamo che questo riduca drasticamente i guasti del prodotto e garantisca ai clienti materiali stampati che si distinguono, con colori brillanti e ottima resa per ogni occasione".

I prodotti LEMERO sono disponibili su Amazon e vengono spediti in numerosi Paesi.

Informazioni su LEMERO

LEMERO produce cartucce per stampanti affidabili e di qualità che offrono risultati di stampa brillanti e compatibili con HP, Canon, Brother, EPSON, Samsung, Xerox e stampanti di altri marchi.

Per ulteriori informazioni, contattare [email protected] e seguirci su:

Facebook: @LEMEROIMAGETwitter: @LemeroImage

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431095/Novak_Djokovic_twitter.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431152/Top_selling_ink.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431097/Make_Your_Mark.jpg