Governo: su tavolo programma nodo giustizia, presenti anche gli 'esperti' dei partiti

Roma, 2 feb (Adnkronos) - E' il nodo giustizia a tenere banco stamattina alla riunione del tavolo sul programma convocato da Roberto Fico e in corso a Montecitorio. Alla riunione sono presenti anche gli 'esperti' di vari partiti, oltre ai capigruppo.

Per il Pd è presente il vice segretario Andrea Orlando e per Leu Pietro Grasso. Arricchite anche le delegazioni del M5s, con il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, e delle Minoranze, con Julia Unterberger per le minoranze linguistiche. La riunione dovrebbe andare avanti fino alle 13.