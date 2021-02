Governo: Polverini, 'ascoltare Mattarella, ora maggioranza per Draghi'

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Stasera gli italiani hanno assistito, sgomenti, alla prevalenza degli interessi personali e di partito rispetto a quelli della Comunità nazionale. Chi ha provocato questa crisi e ha condotto le consultazioni del Presidente Fico contro il muro dei personalismi sarà giudicato dagli elettori al momento opportuno: ora più che mai, come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è il momento della responsabilità, della riscoperta del ruolo della Politica con la 'P' maiuscola nonostante il Quirinale sia stato costretto ad affidare ad un 'tecnico' il difficile compito di comporre un Esecutivo che porti il Paese fuori dal tunnel della crisi economica e sanitaria". Così Renata Polverini, deputata ex Fi passata al Misto per dare il proprio sostegno al premier Giuseppe Conte, su Facebook.

"È la politica, infatti, che deve dare prova di concretezza e di capacità di mediazione facendosi carico di trovare una sintesi tra le forze politiche presenti in Parlamento per dare a Mario Draghi una maggioranza in grado di programmare e gestire le enormi risorse economiche concordate dal Presidente Conte, che anche solo per questo andrebbe ringraziato , con Bruxelles. L'Italia ce la può e ce la deve fare a superare questo difficile momento tutelando le categorie più deboli che più hanno sofferto in questo ultimo difficilissimo anno", conclude.