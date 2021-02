02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Quando ho fatto la proposta sulla prescrizione, non era certo che i 5 Stelle l'avrebbero accettata" e invece "nessuno ha detto 'no, di questo non se ne parla'. C'era una volontà che consentiva di discutere". Lo dice Andrea Orlando a Cartabianca. "Abbiamo modificato la posizione dei 5 Stelle sulla prescrizione e che era una delle ragioni su cui si era motivata la crisi".