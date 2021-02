Governo: Mattarella, 'subito nuovo esecutivo o immediate elezioni'

02 febbraio 2021 a

a

a

"Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità di governo a base politica quella della maggioranza che sosteneva il governo precedente. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due strade tra loro alternative: dare immediatamente vita ad un nuovo governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria ovvero quella di immediate elezioni anticipate". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima della convocazione per domani al Quirinale di Mario Draghi.