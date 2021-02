02 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se Renzi ha interesse a chiudere sul Conte Ter per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe puntare ad una maggioranza + ampia (con nuovo premier). Questo se ancora non fosse chiaro che l'Italia ha bisogno di un governo ben + forte e fattivo del precedente". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, su twitter.