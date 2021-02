03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La malafede politica rischia di schiacciare gli italiani, non esiste il governo tecnico, è sempre politico. Se qualcuno cerca scuse per manovre lacrime e sangue non troverà il nostro appoggio. Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte e il M5S tutto, avanti a testa alta!". Lo scrive in un tweet la ministra uscente alla Pubblica amministrazione Fabiana Dadone.