Governo: Crippa (M5S), 'da Iv racconto su tavolo non rispondente al vero'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Qualcuno voleva trasformare il verbale in un contratto di governo ma senza avere un presidente incaricato è una cosa che non si può sentire. E quel qualcuno, Iv, ha dato alle agenzie un racconto sul tavolo, non rispondente al vero, dicendo che non c'erano temi convergenti. A nostro avviso i temi convergenti sono molto di più di quelli divisivi. Per noi era stato detto in modo chiaro, anche alla Presidenza della Repubblica, che il Mes non può essere un tema oggi sul tavolo, si era detto che i temi divisivi come il Mes dovevano restare fuori dal tavolo. Sugli altri temi abbiamo detto che eravamo pronti a ragionare". Così il capogruppo M5S Davide Crippa, lasciando il tavolo di lavoro della maggioranza alla Camera. Anche sulla bicamerale da affidare all'opposizione, idea di IV, "non se n'è parlato, non è vero. Sono girate notizie non corrispondenti al vero", ribadisce.