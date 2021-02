Governo: Brescia (M5S), 'solo politico avrà appoggio Movimento'

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Conte è stato un grande Presidente del Consiglio! Avrebbe dovuto guidare un governo politico, l'unico governo che il MoVimento 5 Stelle possa appoggiare, fino alla fine di questa legislatura per raggiungere altri ottimi risultati come quelli già portati a casa. L'ultimo, quel Recovery fund che ora rischia seriamente di saltare per la follia totale di un uomo che penso passerà alla storia come 'il più odiato dagli italiani'. Grazie di tutto Presidente Giuseppe Conte!". Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Affari costituzionali alla Camera, Giuseppe Brescia (M5S).