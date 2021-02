F1: Binotto, 'Team Haas possibile trampolino di lancio per Mick Schumacher'

02 febbraio 2021 a

Fiorano, 2 feb. (Adnkronos) - Il team Ferrari di Formula 1 considera l'ingresso del pilota tedesco Mick Schumacher nel team Haas come un possibile trampolino di lancio per il suo futuro ingresso nella scuderia italiana. Mick, figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, fa parte del team di giovani talenti della Ferrari Driver Academy (FDA) e quest'anno farà il suo debutto nella classe regina del motorsport internazionale con il team Haas, anche lui associato alla Ferrari.

"Mick fa parte della nostra FDA e il programma FDA non è lì per sviluppare piloti per la Formula 1, è lì per sviluppare piloti che un giorno 'forse' si sederanno su un sedile della Ferrari e guideranno la 'rossa'", ha detto il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, in un comunicato pubblicato oggi dal sito ufficiale della competizione. Schumacher, l'attuale campione di Formula 2, ha firmato un contratto a lungo termine con il team americano Haas, che lavora a stretto contatto con la Ferrari, e avrà come compagno di squadra il russo Nikita Masepin, coetaneo, 21 anni. Un legame diretto con la Ferrari, secondo Binotto, avrebbe significato per il giovane tedesco "troppa responsabilità e poca esperienza".

Da parte sua, la Ferrari avrà quest'anno la coppia di piloti più giovane dal 1968, composta da Charles Leclerc (23 anni) e Carlos Sainz Jr. (26 anni), dopo la partenza del tedesco Sebastian Vettel (33 anni) che si è accasato alla Aston Martin. La nuova stagione inizierà il 28 marzo con il Gran Premio del Bahrain.