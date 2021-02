Coronavirus: vaccino anti Covid, arrivate le nuove 31.590 dosi Pfizer in Toscana (2)

02 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - A oggi, le forniture Moderna arrivate in Toscana sono 2 per un totale di 9.810 dosi di vaccino, di cui 5.300 consegnate lo scorso 13 gennaio, con le quali si sta procedendo alla vaccinazione degli operatori dei servizi di emergenza-urgenza e dei volontari, impegnati nei trasporti sanitari.

Dall'inizio della campagna alle ore 16.30 di oggi, martedì 2 febbraio, sono state utilizzate in tutto 129.865 dosi di vaccino, di cui 20.228 in rsa, come riportato sul portale web https://vaccinazioni.sanita.toscana.it.