Coronavirus: Troncone (Adr), in test su voli Usa solo 5 positivi (0,13%)

Roma, 2 feb. -(Adnkronos) - Nei test previsti dal protocollo anti-Covid per i voli diretti agli Stati Uniti, avviato agli inizi di dicembre a Fiumicino da Aeroporti di Roma "su circa 4000 passeggeri abbiamo riscontrato il 99,87% di negativi": i controlli "fatti anche all'arrivo hanno permesso di identificare solo 5 passeggeri davvero positivi" pari a una percentuale dello 0,13% "che significa una presenza del virus vicina allo zero". Lo ha rivelato l'Ad di ADR, Marco Troncone, nel suo intervento a un confronto online 'Covid-tested flights - The way forward'. Insomma, ha aggiunto, "possiamo dire che 'le rotte con test Covid sono corridoi 'puliti'" dal punto di vista dei contagi e "questo si rivela un 'corridoio' per permettere di viaggiare anche verso realtà problematiche dal punto di vista medico, come gli Stati Uniti".

"Dopo due mesi di test abbiamo una visione dal punto di vista operativo e sanitario e i risultati sono incoraggianti", ha aggiunto, osservando come nella gestione dei passeggeri questi test "non portano a rallentamenti e non impattano sulla performance" dello scalo e delle compagnie.

Troncone ha riportato "la soddisfazione del 90% dei passeggeri: per l'80% addirittura questo tipo di protocollo è una ragione per tornare a viaggiare in futuro". Quella avviata a Fiumicino - ha osservato - è una esperienza che "viene vista con favore e interesse" a livello internazionale dal momento che "questo protocollo viene visto come un benchmark".