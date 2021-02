Coronavirus: Moratti, 'fine fase 1 vaccinazione previsto il 23 febbraio' (2)

02 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - In conferenza stampa con Guido Bertolaso, la vicepresidente Moratti ha precisato che l'anticipo della campagna vaccinale di massa della Lombardia (per gli over 80 era previsto si cominciasse fino a pochi giorni fa a fine marzo) è stato deciso negli ultimi giorni. "La mia comunicazione del 27 gennaio - ha detto - prescindeva dalle ultime comunicazioni del Governo, che ha ampliato e anticipato i vaccini. Questo ci consente di andare non più in sequenza ma in parallelo con diversi vaccini. E' un piano che subisce continue modifiche".

In una nota, la vicepresidente ha anche sottolineato che le vaccinazioni con il siero di AstraZeneca cominceranno fra il 25 e il 28 febbraio, dal momento che le distribuzioni partiranno fra l'8 e il 15 febbraio. Per quanto riguarda i target, in funzione dei quali potrebbe essere rimodulato il Piano, sono stati individuati coloro che presentano plurimorbilità e gravi immunodeficienza "perché sono quelli che hanno fatto registrare la mortalità più alta e la maggior pressione sugli ospedali".