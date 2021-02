Coronavirus: Giani, 'Toscana efficiente su vaccini, dopo metà febbraio fase 2'

02 febbraio 2021 a

Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - "La Toscana si sta caratterizzando per efficienza, qualità e capacità di diffusione e somministrazione vaccinale. Oggi vi sono in distribuzione i richiami, ma da metà di questa settimana, da giovedì 4 febbraio, svilupperemo la campagna per il completamento della prima fase". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

"Ad oggi - ha sottolineato Giani - sono più di 120 mila i vaccini somministrati in Toscana. Abbiamo avuto la capacità di saper programmare perché siamo arrivati al 94% delle dosi inoculate in modo da coprire coloro che avevano necessità di richiamo. Non abbiamo fatto perdere un giorno. Da metà di febbraio ripartiremo con la capacità di programmare la fase 2".