Coronavirus: Giani, 'In Toscana casi in salita per assembramenti non per scuole'

Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - "Gli screening nelle scuole stanno andando molto bene. Non ritengo che l'aumento dei casi dipenda dalla scuola, ma magari da qualche evento che, come abbiamo visto, è stato registrato in qualche città. A scuola si va con la mascherina, col distanziamento e il sistema dei trasporti funziona. Se fosse dipeso dalla scuola, avremmo visto anche prima una risalita dei dati. Siamo da 4 settimane in zona gialla- segnala- e nelle settimane precedenti non avevamo visto nessun innalzamento del livello dei contagi, che guarda caso si innalzano invece nel momento in cui vengono segnalati degli assembramenti". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

Come già aveva fatto ieri, Giani si è appellato al senso di responsabilità dei ragazzi e ha aggiunto: "Mi calo nella loro situazione: sono ragazzi che vivono l'adolescenza, la prima fase della vita. Bisogna evitare qualche incontro, ma non facciamo nemmeno i terroristi della situazione. La socialità è anche giusto che ci sia".