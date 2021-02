Coronavirus: Consiglio Regione Lombardia boccia sfiducia a Fontana (2)

02 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Con 47 voti contrari e 30 a favore il Consiglio regionale della Lombardia, dopo un lungo dibattito, ha respinto la mozione di sfiducia al presidente della Regione, Attilio Fontana, sottoscritta da 30 consiglieri della minoranza. Per essere approvata, la mozione avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza assoluta, pari a 41 voti. Non hanno votato Patrizia Baffi, consigliera del Gruppo Misto-Italia Viva, la consigliera leghista Selene Pravettoni in congedo per motivi di salute e Fontana.

In apertura dei lavori il documento è stato illustrato dal consigliere M5S Ferdinando Alberti. Nel testo si parlava di “Sottovalutazioni del rischio” e “incapacità amministrativa con la quale è stata gestita l'emergenza” legata all'epidemia da Covid-19. Ma anche, atti e provvedimenti amministrativi, “che si sono rivelati del tutto inefficaci a fronteggiare la grave emergenza in atto”. Situazioni che, si leggeva nel documento, “hanno portato a una mancanza di credibilità in capo al governatore” e “irreparabilmente compromesso la credibilità dell'istituzione regionale”. Veniva dato particolare rilievo, inoltre, ai presunti errori “nella comunicazione dei dati effettivi dei contagi”, che avrebbe comportato “pesanti contraccolpi economici dall'inserimento di Regione Lombardia nella cosiddetta zona rossa”.

Nel corso della discussione i consiglieri dei partiti di maggioranza hanno rimarcato le mancanze del governo nella gestione della pandemia e “le troppe falsità diffuse in ordine al lavoro di Regione Lombardia”. Dai banchi dell'opposizione, invece, sono state ribadite le critiche circa le decisioni assunte da Palazzo Lombardia in merito all'emergenza sanitaria in corso.