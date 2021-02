02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Guido Bertolaso fornirà la sua consulenza alla Lombardia a titolo gratuito. "Mi sono abbassato anche lo stipendio, non prenderò neanche un euro come l'ultima volta, è tutto gratis". Lo ha precisato il medico, in conferenza stampa in Regione.