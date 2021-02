Coronavirus: Bertolaso, 'lavorare tutti insieme per uscire da questo incubo'

02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Il virus colpisce tutti. Dobbiamo stringerci tutti a coorte e combattere questo virus vaccinando con un sistema di gestione dell'emergenza. Qualcuno ha parlato di sbarco di Normandia, io parlo di uno sbarco in Lombardia". Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale contro il coronavirus, a Sky Tg24. "Con il protrarsi dell'emergenza e anche con una serie di decisioni nel corso dei mesi non sempre felicissime, è ovvio che questa solidarietà" nei confronti della Lombardia, la regione più colpita dal virus, "sia venuta meno, perché la gente è stanca, ha problemi finanziari, di salute, di coesione sociale".

Per Bertolaso "oggi bisogna far ripartire questo spirito dell'inizio, per vincere questa battaglia. Il momento è propizio: abbiamo i vaccini. Cosa di meglio di lavorare meglio per lavorare tutti insieme per vaccinare tutta la Lombardia e tutta l'Italia in modo che dalla fine dell'anno possiamo uscire da questo incubo".