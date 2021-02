Cinema: Boldi, 'se sale non riaprono tocca davvero spostarci su Marte'

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - ''Fino a che non arriva un nuovo Governo che cambia le regole che puoi fare? Niente! È tutto bloccato, riapre tutto ma i cinema e i teatri restano chiusi. Speriamo nel futuro''. E' quanto sottolinea all'Adnkronos Massimo Boldi sulla decisione, contenuta nell'ultimo Dpcm, di tenere ancora chiusi i cinema e i teatri. Per Boldi anche se dovessero decidere di riaprire i cinema sarebbe difficile far tornare la gente nelle sale: "Non sarà facile, nella mente della gente c'è ancora la paura degli assembramenti. Sono pronto a fare una campagna pro cinema per riportare la gente nelle sale, è vero che alla fine i film vanno in televisione ma il cinematografo è un'altra cosa, un'altra magia".

"Se si va avanti così -scherza Boldi- ci tocca davvero spostarci su Marte (facendo riferimento al suo ultimo film di Natale 'In vacanza su Marte') dove non ci sono leggi, politica e niente di macchinoso ma solo la libertà''. E conclude con una battuta: ''E Sanremo? Volevano portare il pubblico in sala ma le regole sono uguali per tutti, anche l'Ariston è un teatro!''.

