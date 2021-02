Camera: Boldrini, 'Ferretti ha servito istituzione con dedizione e orgoglio'

02 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Marco Ferretti di cui ho apprezzato, negli anni in cui sono stata presidente della Camera, professionalità e generosità. Ferretti è stato per lungo tempo un punto di riferimento prezioso per deputate e deputati, e ha servito l'istituzione Camera con dedizione e orgoglio. Mi stringo forte alla sua famiglia in questo momento di dolore". Lo afferma l'ex presidente della Camera Laura Boldrini.