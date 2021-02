Calcio: caos Marsiglia, Villas Boas si dimette e club lo sospende (2)

02 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "L'Olympique de Marseille ha annunciato procedimenti disciplinari aperti nei confronti di Andre Villas-Boas", ha detto il club in un comunicato. Questa decisione è diventata inevitabile viste le recenti e ripetitive azioni e atteggiamenti che hanno seriamente danneggiato l'Olympique de Marseille e i suoi dipendenti che vi si dedicano quotidianamente. "Le osservazioni fatte oggi durante una conferenza stampa a proposito di Pablo Longoria, direttore generale del calcio, sono inaccettabili. I suoi risultati eccezionali non devono essere messi in discussione e, al contrario, sono stati accolti con favore da tutti durante questa finestra di mercato invernale, che è stata colpita da una crisi senza precedenti. Possibili sanzioni potrebbero essere prese contro Andre Villas-Boas a seguito di un procedimento disciplinare".

Il Marsiglia, che è nono in Ligue 1, ha vinto solo una delle ultime otto partite di massima serie e perso ognuna delle tre precedenti, una corsa che ha spinto i fan arrabbiati a mettere in scena un attacco al campo di allenamento lo scorso fine settimana per protesta contro il club. I francesi sono stati anche eliminati dalla fase a gironi di Champions League con soli tre punti in sei partite. Villas-Boas ha precedentemente dichiarato che avrebbe preparato la squadra per la trasferta di mercoledì contro il Lens.