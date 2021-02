Spazio: missione Luna, contratto Esa con Airbus per altri 3 moduli Artemis**

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Si intensifica la partecipazione scientifica e industriale europea alla missione verso la Luna della Nasa. L'Esa ha infatti annunciato oggi di avere firmato un ulteriore contratto con Airbus per la costruzione di altri tre Moduli di Servizio Europei per Orion, la navicella spaziale della Nasa che porterà gli astronauti verso la Luna e il Gateway lunare con il programma Artemis. I tre moduli saranno integrati a Brema, in Germania, con componenti e hardware costruiti e forniti da società provenienti da dieci Paesi europei ed in cui anche l'Italia ha un ruolo strategico insieme a Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera.

"Sono particolarmente contento oggi perché festeggiamo la firma del contratto per tre moduli di servizio. La realizzazione di questi moduli rappresenta un passo strategico per il trasposto umano nello spazio" e tutto ciò significa che "l'America ha dimostrato fiducia nell'Europa". A sottolinearlo è stato il Dg di Esa, Jan Woerner, commentando così la firma del contratto annunciata dall'Agenzia Spaziale Europea proprio mentre Airbus ha aperto questa mattina le porte - nel corso di una inedita visita virtuale - della sua camera pulita di Brema consentendo così di vedere, dal vivo, i Moduli di Servizio Europei Esm-2 e Esm-3, parte del contributo europeo alle missioni Artemis verso la Luna.

Insieme a Woerner, alla visita virtuale hanno preso parte Andreas Hammer, Capo di Airbus Space Exploration che ha mostrato l'European Service Modules in produzione, il responsabile Esa dell'European Service Module programme, Philippe Deloo, il responsabile di Airbus dell'European Service Module programme, Didier Radola, l'astronauta dell'Esa, Alexander Gerst, che ha dato una visione delle missioni sulla Luna, e infine il responsabile Esa dello Space Transportation, Nico Dettmann, che ha parlato di come l'Agenzia Spaziale Europea sta costruendo Orion con l'industria del vecchio continente.