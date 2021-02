Social: Elon Musk lascia twitter 'per un po''**

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Fuori da twitter per un po'". Questo l'annuncio di Elon Musk, il fondatore di Tesla e di SpaceX, in un tweet ai suoi circa 45 milioni di 'abbonati'. Musk non ha per ora dato alcuna spiegazione per la sua decisione.

Nei giorni scorsi Musk nei giorni scorsi con una serie di tweet si era schierato a favore dei piccoli investitori che hanno fatto schizzare in alto il titolo di GameStop, la catena di videogiochi e si era schierato contro i grandi fondi di Wall Street specializzati nelle vendite al ribasso.

Ancora prima, il 29 gennaio scorso, inserendo l'hashtag 'Bitcoin' nella suo bio del suo account twitter, il Ceo di Tesla aveva contribuito a far schizzare il prezzo dei bitcoin.