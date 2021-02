Russia: Blinken, 'Usa si coordineranno con alleati per risposta'**

02 febbraio 2021 a

Washington, 2 feb. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti si coordineranno strettamente con i loro alleati e partner per rendere la Russia responsabile per non aver rispettato i diritti dei suoi cittadini", ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken esprimendo la "profonda preoccupazione" per la condanna di Aleksei Navalny a due anni e otto mesi di carcere, sostituendo la sua condanna sospesa con una condanna al carcere.

Washington sollecita di nuovo "il suo rilascio immediato e senza condizioni, così come quello di tutti coloro che sono stati fermati senza ragione per esercitare i loro diritti". Il dipartimento di Stato cita la sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo che aveva giudicato la condanna di Navalny del 2014 (a cui si riferisce questa nuova sentenza, ndr) come "motivata politicamente" e "illecita e arbitraria".