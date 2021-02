Musica: Lucarelli, 'Tiziano Ferro evasore ma ora il governo lo sceglie come testimonial'**

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro, per i giudici 'ha un elevato livello economico e culturale, avrebbe dovuto avere un comportamento più etico'. A neanche 4 mesi dalla sentenza tributaria, il Governo (ministero della salute) lo sceglie come testimonial". Lo scrive su Twitter Selvaggia Lucarelli, commentando la notizia (che la giornalista riporta in calce al commento) secondo cui il ministero della Salute ha scelto il cantante di Latina come testimonial per la difesa degli animali.