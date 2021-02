Governo: Renzi, 'c'è arrocco, se non si trova accordo partita in mano a Mattarella'**

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - C'è un sostanziale arrocco sui temi di merito sui quali non vogliono fare nessun passo in avanti... Durante la riunione con i suoi parlamentari Matteo Renzi assicura che fino all'ultimo proverà a chiudere un accordo con M5S-Pd per sostenere un Conte ter, ma le trattative -sostiene- non stanno andando bene, perché sui contenuti piddini e grillini non vengono incontro alle richieste di Italia Viva.

Tutto, insomma, è appeso a un filo. Pochi spiragli per uscire dallo stallo. L'accordo sembra difficile sia sui contenuti, sia sugli assetti, avrebbe spiegato l'ex premier, rivelando che a proposito del riassetto della squadra di governo ci sarebbe, in particolare, un veto su Bellanova al ministero del Lavoro. Per Renzi insomma allo stato, avrebbe sottolineato secondo quanto raccontato da vari presenti all'incontro, non ci sarebbe nessuno passo in avanti sul Mes e sul lodo Annibali in materia di prescrizione.

Convinto che non si vada al voto anticipato Renzi, avrebbe detto di preferire il governo politico ma Iv è disponibile a un governo istituzionale, perché quando il Colle 'chiama' non si può dire di no. Se Mattarella ci chiede di partecipare, non possiamo certo dire no, sarebbe stato, apprende l'Adnkronos, il ragionamento dell'ex rottamatore. Se non si trova un accordo, valuteremo le proposte del capo dello Stato. La partita, avrebbe detto Renzi, nel caso saltasse tutto, sarebbe quindi in mano a Mattarella.